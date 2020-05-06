Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Tunceli'de, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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