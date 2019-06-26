Tunceli'de 3 terörist etkisi hale getirildi
1 saat önce
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:24 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli
'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Tunceli İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerinin iç güvenlik operasyonları kapsamında merkez kırsalında yaptığı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, bu sabah Van
'da etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5 olduğu ifade edildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği bildirildi.
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