Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)

1 saat önce

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2), System.String[]

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:21 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Güncel
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