Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi (2)
8 dakika önce
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİİçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:59 Kaynak: DHA
ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3'E YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.
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