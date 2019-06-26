Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:10 Kaynak: AA
merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, bugün Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlıktan, Van
'da sabah saatlerinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Böylelikle bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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