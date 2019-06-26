Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Ekonomi Haber

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, Tunceli merkez kırsalında düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:13 
operasyon, baka, tunceli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya: S-400'ler yüzde 99 hazır Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti 10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı Robotlar 2030'a kadar imalat sektöründe 20 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 19:03:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]