Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Tunceli Valiliği merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Tunceli Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:39 Kaynak: İHA
merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez
kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 3 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini aktaran valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti. - TUNCELİ
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