Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli Valiliği merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada; "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 3 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini aktaran valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
Merkez, Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa
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