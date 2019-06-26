Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
1 saat önce
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildiTUNCELİ - Tunceli Valiliği merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:09 Kaynak: İHA
'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
TUNCELİ - Tunceli Valiliği
merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada; "Merkez
kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında 3 terörist silah ve teçhizatları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
Bölgede operasyonun devam ettiğini aktaran valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.
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