Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

19 dakika önce

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazimiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilerek, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Nazimiye, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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