Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

10 dakika önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!, System.String[]

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
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