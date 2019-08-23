Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!
10 dakika önce
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:40 Kaynak: İHA
Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada : "Tunceli-Nazimiye ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
(İHA)
İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödüllü Gri Liste'deki terörist etkisiz hale getirildi Velilere kritik uyarı: Okul servislerindeki fiyat kurnazlığına dikkat! Anadolu Efes CEO'su: Vergi dairesi gibi çalışıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi