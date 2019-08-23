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Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nazımiye kırsalında terör operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentte terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı. Bu çerçevede Nazımiye kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin eylem yapma hazırlığındayken etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:16 Kaynak: AA
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