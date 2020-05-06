Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sonucu, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Ağrı ve Tunceli'de gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 6 olmuştur."
(İHA)