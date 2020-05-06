Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar sürerken, helikopterlerle takviye birlikler de sevk edildi.Bölgede devam eden hava hareketliliği görüntülere de yansıdı. (Ercan Topaç - Serhat Ozan Yıldırım/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi