Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor

07.05.2021 17:59
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor, System.String[]

Tunceli Valiliği, devam eden Eren-7 operasyonu kapsamında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini operasyonun ise sürdüğünü bildirdi.

Tunceli Valiliği, devam eden Eren-7 operasyonu kapsamında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini operasyonun ise sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Eren-7 Operasyonu kapsamında, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Ovacık kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimizce gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonumuz devam etmektedir" denildi.

Öte yandan bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kentte 11 Ocak'ta Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları başlatılmıştı. Operasyona İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev aldığı bildirilmiş, 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalanmış, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmişti. - TUNCELİ

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor

Tunceli Valiliği, Jandarma, Komando, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon sürüyor - Son Dakika


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