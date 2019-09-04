Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı
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Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandıTUNCELİ - Tunceli'de tespit edilip İnsansız Hava Aracı ile takip edilerek Malatya'da yakalanan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı

TUNCELİ - Tunceli'de tespit edilip İnsansız Hava Aracı ile takip edilerek Malatya'da yakalanan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tunceli Valiliği ve İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameraları ile elde edilen görüntüler sonrasında içerisinde 3 TKP/ML terör örgütü üyesi ile onlara yardım eden 1 şüphelinin bulunduğu aracın İHA'yla takip edilerek Malatya'da düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklanmıştı.

Yakalanan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli Malatya'dan Tunceli'ye gönderildi. Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi tarafından ifadeleri alınan teröristler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yakalanan 3 teröristten birinin TİKKO içerisinde sözde birim sorumlusu olduğu, suikast silahı kullandığı, mayın ve EYP konularında eğitim aldığı, 2015 Kasım ayında Hozat'ın Yenibaş bölgesinde Jandarma Karakol Komutanlığına roket, Biksi ve Kalaşnikof silahlar ile yapılan eylemde yer aldığı tespit edildi.

Yine yakalanan 3 teröristten diğerininde 1 askerin şehit edilmesi ve 1 askerinde yaralanmasında kullanılan el yapımı patlayıcıları hazırlayıp yerleştirdiği ortaya çıktı.

İnsansız Hava Aracı, Malatya, Tunceli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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