Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı
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Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı

7 saat önce

Tunceli'de 3 terörist ve bir işbirlikçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tunceli'de 3 terörist ve işbirlikçi tutuklandı, System.String[]

Tunceli'de 3 terörist ve bir işbirlikçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında TKP/ML terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 3 terörist ve bunlara kuryelik yapan bir kişi, 24 Ağustos'ta Malatya'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğünde gözaltında bulunan bu kişiler, işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.

Olay

Tunceli'de 24 Ağustos'ta Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarının elde ettiği görüntülerde yapılan incelemede, şüpheli araçta bulunan bir kişinin TKP/ML terör örgütünde faaliyet gösteren kişi olabileceği değerlendirilerek araç İnsansız Hava Aracı desteğiyle takibe alınmıştı. Malatya'da durdurulan araç içindeki 3 TKP/ML terör örgütü mensubu ve bu kişilere yardım eden şüpheli yakalanmıştı.

Türkiye Komünist Partisi, Malatya, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:44 Kaynak: AA
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