Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda patlayıcı düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Tunceli Valiliği, dün Ovacık ilçesi kırsalında biri gri listede yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği, dün Ovacık ilçesi kırsalında biri gri listede yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kalaşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 21:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda patlayıcı düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

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