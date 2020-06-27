Tunceli'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda patlayıcı düzeneği ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli Valiliği, dün Ovacık ilçesi kırsalında biri gri listede yer alan 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda el yapımı patlayıcı düzeneği ile silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Ovacık ilçesi kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Yapılan arazi arama tarama faaliyetinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 kalaşnikof şarjörü, M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 pil bloku ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.