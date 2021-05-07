3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonu anımsatan Tunceli Valiliği 'nin açıklamasında: "Gerçekleştirilen operasyonda 2 adet M-16 tüfeği, 1 adet kalaşnikof tüfeği, 30 adet 5.56 milimetre fişek, 10 adet 5.56 kovan, 4 adet kalaşnikof kovan, 5 adet M-16 şarjörü, 3 kalaşnikof şarjörü, 1 adet el telsizi 1 adet el dürbünü 5 adet flash bellek, 1 adet terörist kıyafeti ve çok miktarda yabancı para ele geçirilmiştir" denildi.

TUNCELİ - Tunceli'de Ovacık ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Eren-7 Mercan-Munzur operasyonunda silah, mühimmat ve yabancı para ele geçirildi.

Tunceli 'de 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda silahlar ve mühimmat ele geçirildi

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika 3. sayfa: Tunceli'de 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda silahlar ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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