Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Tunceli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı kutlandı.

Yurt genelinde olduğu gibi Tunceli'de Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlama programı gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde valilik önünde başlayan törene, Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler, şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ordusuna mesajı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Tören günün önlem ve anlamına ilişkin konuşmanın ardından sona erdi. - TUNCELİ