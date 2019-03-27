Tunceli'de 324 Sandıkta 67 Bin 213 Seçmen Oy Kullanacak

Tuncelili 67 bin 213 seçmen 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek.

Tuncelili 67 bin 213 seçmen 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidecek.



324 sandığın kurulacağı Tunceli'de il belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ile muhtar adayları oylanacak.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Tuncelililer, il genel meclis üyeleri, Tunceli Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.



- Son 5 yılda 5 bin 402 yeni seçmen



Kentte 2014'teki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 5 bin 402 artarken, sandık sayısı 180 azaldı.



En fazla seçmen merkezde



Tunceli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı kent merkezinde, 27 bin 17 seçmen 96 sandıkta oy kullanacak.



Kent merkezinden sonra ikinci sırada 40 sandık ve 9 bin 378 seçmenle Pertek ilçesi geliyor.



İl Merkezi ve ilçe sandık ile seçmen sayıları:



İlçe adı : Sandık sayısı: Seçmen sayısı:



Merkez: 96 27 bin 017



Çemişgezek: 36 6 bin 649



Hozat: 24 4 bin 977



Pertek: 40 9 bin 378



Ovacık: 30 5 bin 964



Mazgirt: 37 6 bin 987



Nazımiye: 41 3 bin 058





Pülümür: 20 3 bin 183

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