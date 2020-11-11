Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı - Son Dakika

Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı

11.11.2020 14:30
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı, System.String[]

TUNCELİ'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle Alevi inancında önemli yere sahip olan Düzgün Baba Dağı'nda fidanlar toprakla buluştu.

TUNCELİ'de, 'Milli Ağaçlandırma Günü' nedeniyle Alevi inancında önemli yere sahip olan Düzgün Baba Dağı'nda fidanlar toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, 11 Kasım saat 11.11'de 81 il, 922 ilçede fidanlar toprakla buluştu. Tunceli Valiliği koordinesinde kent genelinde 327 bin fidanın dikimine başlandı. Etkinlik, Alevi inancında önemli bir yere sahip olan Düzgün Baba Dağı'nda Vali Mehmet Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naim Tavlı, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'in yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.

Düzgün Baba Dağı'ndaki Şah Haydar'ın türbesinde fidan dikimi yapan Vali Mehmet Ali Özkan, kent genelinde 327 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını söyledi. Vali Özkan, Ülkemizin her yöresinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde 'Geleceğe bir nefes' kampanyası dahilinde 327 bin fidanımızın dikim kampanyasını Düzgün Baba Dağı'nda bulunan Şah Haydar'ın mekanından başlatmış vaziyetteyiz. İnşallah hep beraber ilimizin ve ilçemiz insanın katılımıyla bu rakam daha yüksek olacaktır. İnşallah Düzgün Baba'nın manevi huzurunda Allah niyetlerimizi kabul eder de fidanlarımız boy verir diye konuştu.


Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı
Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 327 bin fidanın dikimine Düzgün Baba Dağ'ında başladı - Son Dakika


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