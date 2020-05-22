Tunceli'de 4.3 büyüklüğündeki deprem - Son Dakika

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem de herhangi bir olumsuz yaşanmadığını bildirildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06.21'de merkez üssü Pülümür ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.86 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.



Depremle ilgili bilgi veren Vali Tuncay Sonel,"06: 21'de Tunceli-Pülümür Merkez Üssü 4.3 şiddetinde depremi hissettik.Şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuzluk yok şükür. Geçmiş olsun"dedi. - TUNCELİ