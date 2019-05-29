Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem
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Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42 sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:25 Kaynak: İHA
AFAD, Tunceli, Güncel
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