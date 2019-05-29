Tunceli'de 4.5 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42 sularında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen deprem, 39.2845 enlem ve 39.8671 boylamlarında gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:25 Kaynak: İHA
(İHA)
Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha
Pençe Harekatı'nda şehit olan askerlerimiz memleketlerine uğurlandı