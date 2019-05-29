Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Elazığ ve Bingöl dahil çevre illerden de hissedildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:40 Kaynak: İHA
(İHA)
Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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