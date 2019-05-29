Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Elazığ ve Bingöl dahil çevre illerden de hissedildi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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