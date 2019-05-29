Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem
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Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem

44 dakika önce

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde saat 22.42'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Elazığ ve Bingöl dahil çevre illerden de hissedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:40 Kaynak: İHA
AFAD, Tunceli, Güncel
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