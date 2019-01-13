Tunceli'de 4 Yıldır Hayvanlar İçin Sırtında Çuvalla Yiyecek Taşıyor

Tunceli'de 4 yıldır hayvanlar için sırtında çuvalla yiyecek taşıyor Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 52 yaşındaki emekli Tümer Vural, 4 yıldır kış mevsiminde kendi ekip biçtiği arpa,yem ve esnaflardan aldığı yiyecekleri yaban hayvanları için doğaya bırakıyorTUNCELİ - Tunceli'nin...

Tunceli'de 4 yıldır hayvanlar için sırtında çuvalla yiyecek taşıyor

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 52 yaşındaki emekli Tümer Vural, 4 yıldır kış mevsiminde kendi ekip biçtiği arpa,yem ve esnaflardan aldığı yiyecekleri yaban hayvanları için doğaya bırakıyor



TUNCELİ - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 52 yaşındaki emekli Tümer Vural, 4 yıldır kış mevsiminde kendi ekip biçtiği arpa, buğdayın bir kısmını ve esnaflardan aldığı yiyecekleri yaban hayvanları için doğaya bırakıyor.

Çemişgezekli çiftçilikle uğraşan 52 yaşındaki emekli Tümer Vural, örnek bir davranış sergiliyor. 4 yıldır her kış mevsiminde yaban hayvanlarının aç kalmaması için hem ürettiği ekinden ayıran, hemde esnaflardan yiyecek toplayan Vural, çuvalı sırtına alıp 3-4 kilometre yürüyerek ilçe dışına çıkıyor. İlçe dışında doğada belirli noktaları tespit eden Vural, yem yiyecekleri karı temizledikten sonra yaban hayvanları için bırakıyor.

İlçede yaşadığını ve emekli olduğunu belirten Tümer Vural," Özellikle kış aylarında düzenli olarak doğaya yem bırakıyorum. Araç yolundan sonra yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere ulaşabilmek için yaklaşık 3 ile 3,5 kilometre yürümek zorunda kalıyorum. Son 4 yıldır bu faaliyeti gerçekleştiriyorum"dedi.

Emekli olduktan sonra daha düzenli olarak doğayla ilgilendiğini de aktaran Vural;" Hayvanların da insanlar gibi bu dünyada yaşam hakkı olduğunu düşünüyorum. Bence bütün aileler çocuklarına doğa sevgisini aşılamalı ve doğaya karşı görevlerini öğretmelidir. İnsanlar İmkanları oldukça sokaklara yem, yazın pencerelerinin önüne su bıraksınlar. Hayvanların bunlara ihtiyacı var. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde hayvanların yem bulması gerçekten çok zor. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Bu insani bir sorumluluktur"ifadelerini kullandı.

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