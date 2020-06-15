Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika

Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı

Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldıİSTANBUL'da yaşayan iş insanı Zülfü Emre Can, memleketi Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği ve dünyaca ünlü markaların ürünlerinin üretileceği tekstil fabrikasının temeli, törenle atıldı.

Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı

İSTANBUL'da yaşayan iş insanı Zülfü Emre Can, memleketi Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği ve dünyaca ünlü markaların ürünlerinin üretileceği tekstil fabrikasının temeli, törenle atıldı.

İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet yürüten iş insanı Zülfü Emre Can, oluşan huzur ve güven ortamının ardından memleketi Tunceli'ye destek sağlamak için dünyaca ünlü markaların üretileceği 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası kurmaya karar verdi. Tunceli Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılacak fabrikanın temel atma töreni Vali Tuncay Sonel'in katımıyla yapıldı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, Tunceli'de oluşun huzur ve güven ortamının ardından kente yatırımların arttığına dikkat çekti. Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli'nin artık yatırımlarla anıldığın söyleyen Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göstermiş olduğu ufukla ve destekle, kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelesiyle adeta huzur şehri haline geldi. Geldiğimizde ilimiz istihdamda sonuncuydu. Tabi açılan tekstil fabrikaları ve özel işletmeleriyle Türkiye genelinde istihdamda ilk 5 il arasına girdik. Kadın ve engelli istihdamında da Türkiye birincisiyiz. Tuncelili Emre Can kardeşimiz baba topraklarına geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 vatandaşımıza iş ve AŞ sağlayacağı tekstli fabrikasının temelini attı, inşallah inşaatı da bitecek. Yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Emre kardeşimize Tunceli adına teşekkür ediyorum. Tunceli Organize Sanayi sitemiz 3 yıl öncesine kadar bütün iş yerleri boş, hiçbir yatırımın olmadığı bir yer durumundaydı. Şimdi ise bütün iş yerleri çalışıyor ve yeni arsalar üzerinde yeni fabrikalar kuruluyor. Huzur gelince yatırım da geldi" dedi.

'DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARI TUNCELİ'DE ÜRETECEGİZ'

İş insanı Zülfü Emre Can ise, memleketinde kuracağı tekstil fabrikasında dünyaca ünlü markaların ürünlerini üreteceklerini söyledi. Can, "Tunceliliyim. Buralar bizim kendi topraklarımız. Her yere yatırımlar yapabiliriz, fakat burada istihdam sıkıntısı olduğu için önceliğimiz burası, yani kendi memleketimiz olan Tunceli oldu. Kendi topraklarımızda işsizliği çözmede katkımız olsun diye düşündük. Biz İstanbul merkezli bir firmayız. Son zamanlarda üretime girme planı yaptık. Elazığ'da bin 100 kişilik bir fabrika kurduk. Pandemi döneminden dolayı yavaşlattık. Tunceli Valimizle geçen yıldan beri çok sıkı görüşüyoruz. Burada da yüzde yüz ihracatla çalışacağız. Burada ürettiğimiz bütün tekstil ürünlerini yurt dışına ihraç edeceğiz. Biz ünlü tasarımcılarımızla yurt dışına model satıyoruz. O modellerle Armani ve Versace gibi markalarla üretim yapacağız. Amacımız bölgeyi turizm anlamında geliştirmek yatırım yapmak ve işsizliği önlemek" diye konuştu.

Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı

Emre Can, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 400 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının temeli atıldı - Son Dakika

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