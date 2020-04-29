Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan... - Son Dakika

Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu. - TUNCELİ