Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan... - Son Dakika
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Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan...
6 saat önce
Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu.
Tunceli'de 44 gün önce eğitim sırasında botun alabora olması sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bugün Uzun Çayır Baraj Gölünde dalgıçlar tarafından bulundu. - TUNCELİ
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29.04.2020 17:17:21. #1.13#
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