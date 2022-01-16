Tunceli'de 5 sığınak imha edildi - Son Dakika

Tunceli'de devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında 5 sığınak imha edilirken, sığınaklar içinde mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli- Hozat Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 5 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;7 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 adet kalaşnikof şarjörü, 1 adet sırt çantası, 1 adet ses kayıt cihazı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ