Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak - Son Dakika

Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 50 korucunun alınacağı aktarılarak, müracaatların 12 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacağı, bu tarihten sonra yapılacak müracaatların işleme konulmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik korucularının göreve alımında aranacak şartlar ile istenecek belgelere de yer verildi. - TUNCELİ