Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak - Son Dakika

Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak

02.11.2020 12:08
Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak, System.String[]

Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Tunceli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 50 korucunun alınacağı aktarılarak, müracaatların 12 Kasım 2020 ile 19 Kasım 2020 tarihleri arasında Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacağı, bu tarihten sonra yapılacak müracaatların işleme konulmayacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, güvenlik korucularının göreve alımında aranacak şartlar ile istenecek belgelere de yer verildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak - Son Dakika


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