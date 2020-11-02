Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak - Son Dakika

Tunceli'de 50 güvenlik korucusu alınacak
02.11.2020 13:15
Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.
Tunceli'de jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi.
Tunceli Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentteki jandarma sorumluluk sahasında görev yapacak 50 yeni güvenlik korucusu alınacağı belirtilerek, güvenlik korucusu alım başvurularının 12-19 Kasım tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.
Güvenlik korucusu olma şartlarını taşıyanların, istenilen evraklar ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bizzat müracaat edebileceği aktarılan açıklamada, 19 Kasım tarihinden sonra yapılacak başvuruların işleme konulmayacağı kaydedildi.
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