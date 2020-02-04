Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerine bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların oluşmaması amacıyla karayolları ekiplerince önlem alındı.


Pülümür, Tunceli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:49 Kaynak: DHA
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