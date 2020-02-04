Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandıTUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu sabah saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçelerine bağlı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan Tunceli- Erzincan karayolundaki Pülümür Cankurtaran mevkisinde yoğun sis ve tipi nedeniyle trafikte aksamaların oluşmaması amacıyla karayolları ekiplerince önlem alındı.

Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı

Pülümür, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TÜİK verilerine göre 2019 yılında nüfusu en az olan 3 ilimiz; Tunceli, Bayburt ve Ardahan oldu
İstanbul'da kar kalınlığı ortalama 5 cm bekleniyor İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi MHP'den Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı: Kınık vergi suçu işlemiştir

Son Dakika Haberleri
21:27 Defne Samyeli'den kızı Deren Talu'ya tam destek: Ben hiç karışmam, o bir yetişkin
20:59 Gamze Özçelik, evini satıp Afrika'da su kuyusu açtırdığı iddialarını yanıtladı
20:41 Didem Soydan'ın ayna karşısındaki bikinili pozu çok konuşuldu
20:31 Survivor finalisti Sema Aydemir müzik dünyasına adım attı
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 21:44:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de 50 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]