Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 55 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.


Doku'nun bulunması için yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ve Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı.

Suda görüş mesafesinin yeterli olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen göl yüzeyinde geniş bir alanda botlarla dönüşümlü olarak arama çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti. Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:56 Kaynak: AA
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