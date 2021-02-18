Tunceli'de 6 kurumun acil çağrısı, tek çatı altında toplandı - Son Dakika
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Tunceli'de 6 kurumun acil çağrısı, tek çatı altında toplandı

18.02.2021 15:19
Tunceli'de 6 kurumun acil çağrısı, tek çatı altında toplandı

TUNCELİ'de tüm acil çağrıların tek numara ve tek çatı altında yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi.

TUNCELİ'de tüm acil çağrıların tek numara ve tek çatı altında yönetileceği '112 Acil Çağrı Merkezi' hizmete girdi. Çağrı merkezine gelen ilk çağrıyı yanıtlayan Vali Mehmet Ali Özkan, "Artık  155, 156, 110, 177 ve AFAD gibi çağrı merkezlerimizi tek bir çatıda topladık. Artık vatandaşımız kolay bir şekilde hizmet görecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesini sağlamak amacıyla ülke genelinde hayata geçirdiği '112 Acil Çağrı Merkezi' Tunceli'de de hizmet vermeye başladı. Yeni Mahallesi'ndeki binada hizmete giren merkez için tören düzenlendi. Törene Vali Özkan, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir ve sağlık çalışanları katıldı. Vali Özkan'ın ilk çağrıya cevap verip, yönlendirmesinin ardından hizmete giren merkezde, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım kullanıldı.

'6 KURUM TEK ÇATI ALTINDA'

Vali Özkan, hizmete giren merkezle 6 kurumun çağrılarının '112' numarasında toplandığını ifade ederek, "Artık  155, 156, 110, 177 ve AFAD gibi çağrılarımız tek bir çatıda topladık. Vatandaşımız kolay bir şekilde hizmet görecek. İnşallah ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olur. Vatandaşımıza teşekkür ediyorum. En doğru zamanda, en doğru şekilde ve sadece gerektiğinde 112'ye başvuran illerden birisiyiz. Yanlış, oyalayıcı çağrı gibi konular çok şükür ilimiz açısından söz konusu değil" diye konuştu.

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır da, vatandaşın tek bir numarayla ulaşacağı bir sistem kurduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sistemin en önemli özelliği, tüm birimlerin bir arada olduğu bir konsept olması. Bundan sonra acil bir durumda, kaza anında, bir güvenlik sıkıntısında operatör arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle aynı anda koordineli ve en hızlı bir şekilde müdahale edilecek."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Tunceli'de 6 kurumun acil çağrısı, tek çatı altında toplandı - Son Dakika


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