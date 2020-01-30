Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek - Son Dakika

Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek

6 saat önce

TUNCELİ Valiliği'nce lise son sınıfta eğitim gören 600 öğrenci, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.

Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek, System.String[]

TUNCELİ Valiliği'nce lise son sınıfta eğitim gören 600 öğrenci, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.

Tunceli'deki liselerde eğitim gören 600 öğrenci için 3 günlük İstanbul gezisi düzenlenecek. Valilik tarafından 2 yılda 2 bin 119 öğrenci için çeşitli illerde gezi etkinliği yapılırken, bu yıl da 600 öğrenci moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.

5- 27 Şubat tarihleri arasında öğrenciler 60'ar kişilik kafileler halinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret edecekleri İstanbul gezisine katılacak.


İstanbul, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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