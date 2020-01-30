Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek - Son Dakika

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Tunceli'de 600 öğrenci 'motivasyon' için İstanbul'a gönderilecek
6 saat önce
TUNCELİ Valiliği'nce lise son sınıfta eğitim gören 600 öğrenci, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
TUNCELİ Valiliği'nce lise son sınıfta eğitim gören 600 öğrenci, moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.
Tunceli'deki liselerde eğitim gören 600 öğrenci için 3 günlük İstanbul gezisi düzenlenecek. Valilik tarafından 2 yılda 2 bin 119 öğrenci için çeşitli illerde gezi etkinliği yapılırken, bu yıl da 600 öğrenci moral ve motivasyon sağlamaları amacıyla İstanbul'a gönderilecek.
5- 27 Şubat tarihleri arasında öğrenciler 60'ar kişilik kafileler halinde İstanbul Üniversitesi
, İstanbul Teknik Üniversitesi
ve Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyaret edecekleri İstanbul gezisine katılacak.
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