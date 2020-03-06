Tunceli'de 62 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli'de 62 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 62 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 62 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Doku'yu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına AFAD ekiplerinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri katıldı, çalışmalarda İl Jandarma Komutanlığının iki dedektör köpeği ile İl Emniyet Müdürlüğünün iz takip köpeği de kullanıldı.

Arama çalışmalarını desteklemek amacıyla kontrollü olarak su seviyesinin düşürülmeye devam edildiği baraj gölüne görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, dün Vali Tuncay Sonel'in "Aramaları genişletin" talimatıyla botlarla göl yüzeyinde, kıyılarda da iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu devam eden çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay


Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.


Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı. Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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