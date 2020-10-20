Tunceli'de 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Tunceli'de bir köyde ormanlık alanda 65 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Olay, Ovacık İlçesi'ne bağlı Sarıtosun Köyü'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını ormanlık alana götüren 65 yaşındaki Mehmet Kıl'ın yerde hareketsiz yattığını gören köy sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kıl'ın cenazesi Ovacık Entegre Hastanesi'ne kaldırıldı.Yapılan ilk incelemede şahısta her hangi bir yaralanma olmadığı, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TUNCELİ