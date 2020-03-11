Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürüldü.

Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de iz takip ve arama kurtarma köpeğiyle katıldı.

Arama çalışmalarını desteklemek amacıyla yaklaşık bir aydır kademeli olarak su seviyesinin düşürülmeye devam edildiği baraj gölünde sudaki görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde geniş çaplı arama yaptı.

Jandarma ekibinin İz takip ve arama kurtarma köpekleriyle kıyılarda gün boyu sürdürülen arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun olayın araştırılması için gönderdiği 4 kişilik özel ekip de Doku'nun bulması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'de 67 gündür kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]