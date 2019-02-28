Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı

Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı

1 saat önce

Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.

Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.

Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 7 mahalle bekçisi görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen 7 çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:46 Kaynak: İHA

Tunceli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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