Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı
1 saat önce
Tunceli'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.
Tunceli
'de eğitimlerini tamamlayan 7 bekçi göreve başladı.
Mahallelerde güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için İç İşleri Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 7 mahalle bekçisi görevlendirildi. Yazılı sınav, mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden başarıyla geçen 7 çarşı ve mahalle bekçisi eğitimlerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda göreve başladı.
Bekçilerin, mahallelerin yanı sıra kent merkezindeki büyük parklarda görev yapacakları öğrenildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:46 Kaynak: İHA
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