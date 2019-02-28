Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı

Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı

1 saat önce

Tunceli genelindeki mahalle ve parklarda görevlendirilecek 7 bekçinin göreve başladığı bildirildi.

Tunceli'de 7 Bekçi Göreve Başladı, System.String[]
Tunceli genelindeki mahalle ve parklarda görevlendirilecek 7 bekçinin göreve başladığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca, il genelinde İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet yapmak üzere 7 bekçi görevlendirildi.

Bir aylık temel eğitimden geçirilen bekçiler, düzenlenen etkinlikle yemin ederek görevine başladı.

Bu bekçiler şehrin güvenliği ile huzuru için mahalle ve özellikle büyük parklarda görev yapacak.

Emniyet teşkilatına önümüzdeki günlerde de bekçi alımına devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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