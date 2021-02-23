Tunceli'de 7 milyon TL'lik 5 turizm projesi onaylandı

TUNCELİ'de, Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan 7 milyon TL bedelli 5 turizm projesi onaylandı.

Tunceli'de Fırat Kalkınma Ajansı'nın 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na sunulan ve başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanan 7 milyon TL bedelli, 'Urartu mağaraları turizme açılıyor', 'Jeotermal suyun sağlık turizmine kazandırılması', 'Ovacık 4 mevsim kayak keyfi yaşatıyor', Tunceli'nin inanç kapıları ocaklar ve ziyaretlerde altyapı iyileştirilmesi' ve 'Tunceli'de alternatif kamping alanı' projeleri için imza töreni düzenlendi. Törene Vali Mehmet Ali Özkan ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er katıldı.

'ASIL AMACIMIZ TABİATI KORUMAK'

İmza töreni sonrası konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, "Tunceli için bugün çok önemli bir gün. Arkadaşlarımızın gayreti Fırat Kalkınma Ajansı'nın da katkılarıyla hazırlamış olduğumuz 5 projenin kabulünden sonra genel sekreterimiz ile imzalarımızı atmış olduk. 5 projemizin toplam maliyeti yaklaşık 7 milyon TL ve bunun 4 milyonluk kısmını Fırat Kalkınma Ajansı karşılayacak. Geri kalan kısmına da bizler katkı sağlayacağız. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, Fırat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'na ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunarız. Adını turizm koyuyoruz ama asıl amacımız tabiatı korumak ve kontrollü bir şekilde kullanımını sağlamak" dedi.