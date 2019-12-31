Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE) - Son Dakika

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Tunceli'de 70 köy yolu kardan kapalı (EK GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYLE)
6 saat önce
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:14 Kaynak: DHA
Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 70 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat, Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçesinin yüksek alanlarında kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı sonrası ilçe ve köy yollarının açılması çalışması sürerken 70 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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