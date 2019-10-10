Son Dakika Haberleri: Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
Son Dakika Güncel Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı

Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı

1 saat önce

Tunceli'de 160 öğrencinin öğrenim göreceği 8 derslikli anaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Tunceli'de 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı, System.String[]

Tunceli'de 160 öğrencinin öğrenim göreceği 8 derslikli anaokulu inşaatının tamamlandığı bildirildi.


Valilikten yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan 8 derslikli ve 3-6 yaş arası 160 çocuğa hizmet vereceği, anaokulunda renkli sınıflar, oyun alanları, minik öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte sebze yetiştirilecek bahçesi bulunduğu belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Anaokullarımızda çocuklarımız küçük yaşta okul öncesi eğitimle, eğitim öğretim hayatına tam donanımlı olarak hazırlanıyorlar. Çocuklarımızın okullarını evleri gibi hissetmeleri, öğretmenlerini de ailesi gibi görmelerini istiyoruz. Anaokulunun tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen başta Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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