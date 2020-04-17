Tunceli'de 84 ve 27 yaşındaki hastalar koronayı yendi - Son Dakika
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Tunceli'de 84 ve 27 yaşındaki hastalar koronayı yendi

17 dakika önce

Tunceli'de korona virüsü yenen 84 ve 27 yaşındaki iki hasta, alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.

Tunceli'de 84 ve 27 yaşındaki hastalar koronayı yendi, System.String[]

Tunceli'de korona virüsü yenen 84 ve 27 yaşındaki iki hasta, alkışlar arasında hastaneden taburcu edildi.


Korona virüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Tunceli'den de güzel haberler gelmeye devam ediyor. Korona virüs testi pozitif çıkarak Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 8 vakadan 5'i daha önce, bugün ise 2'si hastalığı yenerek taburcu edildi. 84 yaşındaki Selvi Demirci ile 27 yaşındaki Yasin Akoğul, taburcu işleminin tamamlanmasının ardından alkışlar eşliğinde hastaneden ayrıldı. Taburcu olan hastalar, sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler.


8 vakadan 7'si iyileşti


Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli'de şu ana kadar ortaya çıkan 8 pozitif vakamızdan iyileşen 2 hastamız daha Selvi ninemiz ve Yasin kardeşimiz taburcu oldu. Böylece iyileşen hasta sayımız 7. Bir hastamızın da tedavisi devam ediyor. Başhekimimiz nezdinde sağlık personelimizi tebrik ediyorum" dedi. - TUNCELİ

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:03 Kaynak: İHA

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