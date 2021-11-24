Tunceli'de 9 sığınak imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Tunceli'de Eren Kış-6 (Mercan Dağları) operasyonları kapsamında 9 sığınak imha edilirken, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "EREN KIŞ-6 (Mercan Dağları) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Nazımiye Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 9 sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde;1 adet bomba atar mühimmatı, 2 adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 2 adet G-3 şarjörü, 1 adet Bixi mühimmatı, 8 adet sırt çantası, 5 adet pil bloğu, 1 adet siren ses cihazı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ