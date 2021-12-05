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Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika

Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı

05.12.2021 16:34

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 terör örgütü PKK mensubuna yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de etkisiz hale getirilen 9 terör örgütü PKK mensubuna yönelik operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüler, "Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" kapsamında, Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerin bulunduğu mağaraya yönelik operasyon için İl Jandarma Komutanlığına bağlı tam teçhizatlı jandarma komandolarının ve JÖH personelinin helikopterle bölgeye sevk edilmeleriyle başlıyor.

Komandoların arazide ilerleyişinin ve teröristlerin yerlerini tespit çalışmalarının olduğu görüntülerde, belirlenen teröristlere "teslim olun" çağrısında bulunulması ve buna cevap vermeyen teröristler ile komandolar arasında çıkan çatışma yer alıyor.

Çatışmanın ardından teröristlerin saklandıkları sığınağa giren komandoların kamerasına, terör örgütü üyelerine ait mühimmat ve barınma malzemeleri yansıyor.

"Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları" çerçevesinde, Ovacık kırsalındaki mağaraya jandarma komando ve JÖH birliklerince düzenlenen operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirilmişti. Bu teröristlerden 3'ünün turuncu, 2'sinin ise gri kategoride olduğu belirlenmişti.

Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı

Jandarma, Tunceli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de 9 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı - Son Dakika
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