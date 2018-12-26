Tunceli'de 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı.
Tunceli
'de kar yağışı nedeniyle 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ovacık
ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Meteoroloji'nin uyardığı kar yağışı Tunceli'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar
yağışı nedeniyle il genelinde 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için hazır bekletilen İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı.
Öte yandan, Ovacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Yağışların, Ovacık, Pülümür
ve Nazımiye ilçelerinde daha fazla etkili olduğu öğrenildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:47 Kaynak: İHA
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