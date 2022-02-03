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Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi - Son Dakika

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi

03.02.2022 12:38

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indiTUNCELİ Tunceli'de çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban domuzları, kent merkezine kadar indi.

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi

TUNCELİ Tunceli'de çetin geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban domuzları, kent merkezine kadar indi.

Tunceli'de son yılların en çetin kışlarından biri yaşanıyor. Yoğun kar yağışının getirdiği olumsuzluklar insanların yanı sıra yaban hayvanlarının hayatını da olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde yeterince beslenemeyen yaban domuzları sürü halinde merkeze bağlı İnönü Mahallesi'ne kadar inerek yiyecek aradı. Sokak köpeklerinin kendilerini rahatsız etmelerine zaman zaman karşılık veren yaban domuzlarının o anları, Umut Kişioğlu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Domuzların uzun süre yiyecek bir şeyler aradığını söyleyen Kişioğlu, "Zaman zaman onlar köpekleri zaman zamansa köpekler onları kovaladı. Köpeklerden rahatsız olunca da yeniden ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular" dedi.

Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi
Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi
Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi

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Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de aç kalan yaban domuzları sürü halinde merkeze indi - Son Dakika
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