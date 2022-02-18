Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti - Son Dakika

Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sünnet düğünü olan Muhammed Ali A, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Muhammed'in yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.

AİLESİ YERDE HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Muhammed'in ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Muhammed'i otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Muhammed'in yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Muhammed'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.