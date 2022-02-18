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Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti

18.02.2022 23:53

Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşanan olayda 9 yaşındaki Muhammed Ali, sünnet yemeği sırasında arkadaşlarıyla oyun oynarken fenalaşınca ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede Muhammed'in hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Pertek ilçesine bağlı Konaklar köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sünnet düğünü olan Muhammed Ali A, arkadaşlarıyla evin yakınlarında oyun oynadı. Muhammed'in yere düşerek fenalaştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı.

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Çocukların sesleri üzerine evin dışına çıkan Muhammed'in ailesi ve davetliler, çocuğun yerde cansız bir şekilde yattığını gördü. Yakınları, Muhammed'i otomobil ile Pertek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar yaptığı muayenede Muhammed'in yaşamını yitirdiğini belirleyerek, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne ambulansla nakletti. Muhammed'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
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Devlet Hastanesi, Muhammed Ali, oyunlar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti - Son Dakika
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