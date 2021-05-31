Tunceli'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Merkez Cumhuriyet Mahallesi 'nde bir kedi, köpeklerin saldırısından korkarak çıktığı bir çam ağacında mahsur kaldı.

Tunceli 'de köpeklerin saldırısından kurtulmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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